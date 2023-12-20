В Усть-Куте Иркутской области сгорели два многоквартирных дома

Пострадали два человека

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Два деревянных двухподъездных дома сгорели в городе Усть-Куте Иркутской области, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"В Усть-Куте произошло два пожара в многоквартирных двухподъездных деревянных домах. В одном из них пострадали два человека. Мужчина с ожогами доставлен в Усть-Кутскую районную больницу, женщина, которая получила отравление угарным газом, самовольно покинула больницу. Во втором пожаре пострадавших нет. Эвакуированные люди находятся у друзей и родственников. Сейчас выясняется, кому нужна помощь, есть различные варианты временного размещения погорельцев, будет идти индивидуальная работа", - написал глава региона.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, площадь одного пожара составила 525 кв. м, второго - 300 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание. Ведется дознание. В обоих домах было по 12 квартир.