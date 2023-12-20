На Сахалине военного осудили за самовольное оставление части

Его приговорили к шести годам лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего, не явившегося в воинскую часть в срок из отпуска, виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

Установлено, что в мае этого года подсудимый решил временно уклониться от военной службы в период мобилизации. Он не явился в срок в воинскую часть из отпуска, проживал в городе Александровске-Сахалинском на севере Сахалина и проводил время по своему усмотрению. В октябре сам прибыл в военную комендатуру.