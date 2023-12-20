На федеральной трассе М-10 под Новгородом столкнулись две фуры

Погиб один человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух грузовиков на федеральной трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

"Водитель, управляя грузовым транспортным средством Novus, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым транспортным средством с последующим его возгоранием", - сообщил собеседник агентства.

В результате ДТП водитель автомашины Novus с телесными повреждениями доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр ФГБУ "СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России. Водитель второго грузовика скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.