В Москве пособника ИГ приговорили к восьми годам заключения

Зелимхан Мазаев переводил деньги членам "Исламского государства", участвующим в боевых действиях на территории Сирии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пособник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) приговорен к восьми годам заключения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Мазаева Зелимхана Рамзановича, 1981 года рождения, причастного к деятельности международной террористической организации "Исламское государство". Решением 2-го Западного окружного военного суда Мазаев З. Р. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий собраны исчерпывающие доказательства вины Мазаева, который, разделяя идеологию незаконных вооруженных формирований, осуществлял сбор денег для финансирования террористической деятельности путем их перевода членам ИГ, участвующим в боевых действиях на территории Сирии.

На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России по Москве в отношении Мазаева возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).