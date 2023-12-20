В Югре в торговом центре мужчину насмерть зажало лифтом

СК проводит проверку

ТАСС, 20 декабря. Мужчину зажало лифтом в торговом центре в Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа, он погиб. Правоохранители начали проверку, будет дана оценка действиям ответственных за правильную эксплуатацию лифта. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Белоярском проводится проверка по факту гибели мужчины в грузовом лифте. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра в г. Белоярском 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями. <...> Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в "Центроспас-Югория", прибыв к месту вызова, спасатели извлекли тело при помощи специального инструмента и передали сотрудникам полиции.