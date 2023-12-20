В Татарстане после падения снега с крыши дома пострадал ребенок

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик пострадал в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов в Нижнекамске. Ребенку понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Утром 20 декабря 2023 года в городе Нижнекамске на проспекте Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал восьмилетний мальчик. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.