В Ленобласти задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам с Украины

У них изъяли 16 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге четверых подозреваемых в содействии телефонным мошенникам с Украины, которые причастны к не менее 30 эпизодам краж денег со счетов россиян под видом сотрудников ЦБ России и работников спецслужб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в содействии телефонным мошенникам с Украины задержали четверых фигурантов, двое из которых - местные жители. <…> В результате оперативно-разыскных мероприятий получены данные о причастности задержанных не менее чем к 30 эпизодам противоправной деятельности", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что задержанные входили в группировку, участники которой похищали деньги с банковских счетов граждан России. Находившиеся на территории Украины сообщники из специальных кол-центров звонили потерпевшим от имени сотрудников службы безопасности и технической поддержки Центробанка РФ. В разговоре они сообщали о якобы выявлении мошеннических операций со счетами. "Под предлогом проверки потерпевшему присылалась ссылка. Она вела на сайт с вредоносными программами, установка которых обеспечивала аферистам дистанционное управление всеми установленными на смартфон приложениями", - пояснила представитель ведомства.

Волк отметила, что злоумышленники знали о блокировке крупных переводов в России системой безопасности банков. Поэтому после получения удаленного контроля над интернет-банкингом жертвы они покупали в интернет-магазинах дорогостоящую технику, которую оплачивали с расчетных счетов потерпевших. Затем участники криминальной схемы, которые находились в России, получали заказанную технику, продавали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений. Часть денег они конвертировали в криптовалютные активы и направляли украинским работодателям.

"По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято 16 млн рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, более сотни банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (ст. 158, 159 УК РФ). Трое из фигурантов арестованы, в отношении одного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Соучастники устанавливаются.