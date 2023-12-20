Суд приговорил к срокам в колонии руководителей Фонда имущества Санкт-Петербурга

Объем ущерба городу оценили в 15 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к реальным срокам лишения свободы со штрафами генерального директора АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" (100% акций принадлежат городу) Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову за хищение более 15 млн рублей на сделках купли-продажи городской недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как уточнили в надзорном ведомстве, обвинительный приговор вынесли также двум предпринимателям, которые участвовали в мошеннической схеме.

"Фигуранты признаны виновными по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Станиславу Гармашу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, Евгении Политовой - 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. рублей, Андрею Тетышу - 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 350 тыс. рублей, Андрею Васильеву - 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 320 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

О задержании соучастников ТАСС сообщал 1 июня. Как установило следствие, с 2020 по 2022 год руководители фонда заключили несколько фиктивных договоров на оказание посреднических услуг с ООО "Арин" (его возглавлял Тетыш) и предпринимателем Васильевым. За мнимую работу по поиску и привлечению потенциальных покупателей городских объектов коммерсантам переводили до 40% от вознаграждений, причитавшихся Фонду по итогам сделок. Так, на счет фирмы Тетыша поступили 5,2 млн рублей при продаже "Невскому экологическому оператору" комплекса государственного завода по механизированной переработке бытовых отходов (СПб ГУП "Завод МПБО №2") на Волхонском шоссе.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, фактически все сделки от начала и до конца сопровождал сам фонд, а для создания видимости работы с контрагентами изготавливались фиктивные документы. За оформление и сопровождение сделок отвечала заместитель гендиректора городской организации, а после перевода денег от покупателей все соучастники делили их между собой.

Общая сумма ущерба городу от преступлений фигурантов превысила 15 млн рублей. Как уточнили в прокуратуре, на этапе проведения следствия его возместили частично. Иск от потерпевшей стороны - Фонда имущества Санкт-Петербурга - суд удовлетворил, а для взыскания ущерба и штрафов сохранил наложенный ранее арест на имущество подсудимых.