Британский суд признал уроженца Чечни виновным в сборе полезной террористам информации

Магомед-Хусейн Довтаев снимал на камеру смартфона фасад здания, где арендовал помещение телеканал Iran International

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Лондона признал уроженца Чечни Магомеда-Хусейна Довтаева виновным в попытке сбора информации, которая может быть полезна террористам. Как сообщает телеканал Sky News, находясь в Лондоне, Довтаев, который является гражданином Австрии, осуществлял наблюдение за зданием, где арендовал помещение иранский оппозиционный телеканал Iran International.

По версии обвинения, 31-летний мужчина снимал фасад здания на камеру смартфона, чтобы передать отснятые материалы третьим лицам. Впоследствии эти материалы якобы могли быть использованы для того, чтобы обойти систему охраны здания и осуществить нападение на сотрудников телеканала. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда подозревает, что такое нападение могли планировать иранские спецслужбы. В исламской республике Iran International объявлен экстремистской организацией.

Уроженец Чечни, прибыв в Великобританию из Австрии 11 февраля, направился из аэропорта в бизнес-парк на западе Лондона, где тогда располагалась студия Iran International. Как выяснилось во время слушаний, об этом его попросил некий знакомый, настоящее имя которого осужденному неизвестно. Поведение снимавшего здание Довтаева привлекло внимание охраны, которая вызвала полицию, задержавшую мужчину.

Сам подсудимый говорил на процессе, что "любовался архитектурой" и снимал красивый вид. В своей речи он также отметил, что его могли подставить. 22 декабря суд вынесет Довтаеву приговор.

После инцидента Iran International объявил, что по соображениям безопасности перенесет свою студию из Великобритании в США, однако, как пишет Sky News, телеканал до сих пор продолжает работу в Лондоне, переехав в другое здание.

В ноябре 2022 года глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум сообщил, что власти Ирана за последнее время предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или убить проживающих в Соединенном Королевстве критиков Тегерана.