В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Информация о пострадавших не поступала

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 97 км к юго-западу от города Ланьчжоу (провинция Ганьсу, где недавно произошло разрушительное землетрясение), где проживает 3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Число жертв произошедшего в понедельник землетрясения в Китае составило более 130 человек. Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 было зафиксировано в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине 10 км. Ночью в момент землетрясения температура на улице опустилась до минус 14 градусов. Средняя высота над уровнем моря в горном районе, где произошло землетрясение, составляет 2 тыс. м.