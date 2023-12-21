В нацпарке Приморья задержали охотника

Мужчину обнаружили на участке, где обитает дальневосточный леопард Мартин Фьерро, хранителем которого является Папа Римский

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Инспекторы национального парка "Земля леопарда" в Приморье задержали на охраняемой территории охотника с заряженным ружьем, сообщает пресс-служба нацпарка. Мужчина был обнаружен на участке, где обитает дальневосточный леопард Мартин Фьерро, хранителем которого является Папа Римский.

"Нарушителя обнаружила оперативная группа отдела охраны "Земли леопарда" на "Гамовском" участке национального парка у села Андреевка в Приморском крае. Именно здесь обитает подопечный известного хранителя леопарда Папы Римского - дальневосточный леопард Leo 252M по имени Мартин Фьерро. Незваный гость не успел погубить диких животных, однако может стать фигурантом уголовного дела", - сообщает пресс-служба.

Охотник прошел мимо всех предупреждающих об охраняемой территории знаков и углубился в нацпарк на 1,5 км. При себе нарушитель имел ружье и лицензию на охоту. Инспекторам и прибывшим на место задержания сотрудникам полиции он пояснил, что охотился в соседнем с нацпарком охотхозяйстве, однако заблудился и, с его слов, по незнанию ушел вглубь "Земли леопарда". В момент задержания ружье было заряжено и не убрано в чехол.

"Охотники должны соблюдать закон и охотиться исключительно в границах охотничьих участков, не нарушая правил и не подвергая опасности уникальную фауну. В период новогодних праздников количество подобных случаев традиционно растет, поэтому мы призываем добросовестных граждан сохранять внимательность при охоте в охотхозяйствах, граничащих с заповедными территориями. Охота в нацпарках и заповедниках полностью запрещена", - приводит пресс-служба слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгения Стомы.

Материалы о задержании переданы в полицию. Охотнику предстоит заплатить штраф за незаконное нахождение на особо охраняемой природной территории, а также ему грозит возбуждение уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота), санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Незаконная охота на копытных животных: косуль, оленей, кабанов, - одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал редчайшей из крупных кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения. За годы работы "Земле леопарда" удалось исправить ситуацию с краснокнижной кошкой: популяция выросла с 35 особей в начале века до 125 в наши дни. Добиться более чем трехкратного роста позволила в том числе борьба с браконьерами.