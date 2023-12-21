В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадал ребенок

Госпитализация не потребовалась

ТАСС, 21 декабря. Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Удмуртии, пострадал восьмилетний мальчик, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 150-м км автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга" на территории Завьяловского района. Водитель пассажирского автобуса врезался в стоящий грузовик. "В автобусе находились 16 пассажиров. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадал только восьмилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Зампред правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram-канале написала, что автобус ехал из Самары в Ижевск. Пострадавший мальчик получил ссадины, медицинскую помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.