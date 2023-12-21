В Ульяновске после драки в кафе госпитализировали трех человек

По информации УМВД, произошел конфликт между двумя отдыхавшими компаниями

УЛЬЯНОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Трое мужчин пострадали в ходе драки в кафе в Ульяновске, все они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"Полицейскими проводится проверка по факту конфликта в кафе, в результате которого несколько человек обратились за медицинской помощью. <…> По результатам произошедшего трое мужчин были госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

По информации УМВД, 20 декабря около 02:05 (01:05 мск) в одном из кафе в центре Ульяновска произошел конфликт между двумя отдыхавшими компаниями. Предварительно установлено, что один из посетителей сделал замечание троим молодым людям за соседним столиком в связи со скандалом, возникшим у них с администрацией заведения.

Мужчины отреагировали неадекватно и спровоцировали драку, в ходе которой один из нападавших достал нож. Сделавший замечание посетитель применил травматическое оружие, произведя несколько выстрелов.

Установлено, что мужчина, применивший травматическое оружие, является сотрудником Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. Руководство ведомства назначило проведение служебной проверки по данному факту.

Полицейские установили всех участников конфликта. Выясняются все обстоятельства происшествия.