В Тюмени арестовали двух полицейских по делу о превышении должностных полномочий

Станислава Ключникова и Руслана Зайцева поместили в СИЗО до 15 февраля

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу начальника отдела по противодействию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области и его заместителя до 15 февраля 2024 года по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Ленинский районный суд г. Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Станиславу Ключникову, 1985 года рождения, работающего начальником отдела по противодействию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области и его заместителю Руслану Зайцеву, 1980 года рождения. <…> По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подсудимые обвиняются в том, что, являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий, которые повлекли нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и специальных средств по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.