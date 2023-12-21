В Нижнем Новгороде осудили спровоцировавшего ДТП с пятью жертвами водителя

Его приговорили к пяти годам колонии с лишением прав на два года и шесть месяцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Водитель грузовика приговорен к пяти годам колонии-поселения после ДТП в Нижегородской области, в котором погибли пять человек, включая двоих детей, сообщила прокуратура региона.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев. Суд также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 6,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что мужчина, управляя грузовиком с прицепом, не соблюдал безопасную дистанцию и не принял мер к снижению скорости перед столкновением с двигавшимся попутно легковым автомобилем. Водитель признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

Авария произошла 22 июня на 411-м км Южного обхода Нижнего Новгорода. Столкнулись три большегруза и один легковой автомобиль. Жертвами аварии стали пять человек, включая двоих детей.