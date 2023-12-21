На западе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел вели из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Три человека получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района на проспекте Центральном получили ранения мужчина 1985 года рождения и парень 2007 года рождения. Также ранена женщина 1983 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.