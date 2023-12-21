21 декабря, 12:09
Военная операция на Украине

На западе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел вели из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Три человека получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате обстрела Петровского района на проспекте Центральном получили ранения мужчина 1985 года рождения и парень 2007 года рождения. Также ранена женщина 1983 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР