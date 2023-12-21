МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих

В базе розыска также появился ведущий YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) Мария Певчих (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Певчих Мария Константиновна. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Кроме того, в базе розыска появился ведущий YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев (внесен в реестр иноагентов).

Мария Певчих внесена в реестр иноагентов 5 мая текущего года за поддержку Украины, распространение материалов иноагентов и негативной информации о российских властях.