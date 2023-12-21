На Ставрополье возбудили дело по факту гибели двух дельтапланеристов

Следователь уже произвел осмотр места происшествия

ПЯТИГОРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту гибели двух дельтапланеристов на Ставрополье. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

"Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смерти людей в результате падения мотодельтаплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - говорится в сообщении.

Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил, что в 13:45 поступила информация о том, что за поселком Мирный произошло крушение моторного дельтаплана, два человека погибли.