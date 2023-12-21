Суд в Черкесске будет рассматривать дело экс-главы УГИБДД по Ставрополью, создавшего ОПС

Алексею Сафонову продлили срок содержания под стражей еще на три месяца

ПЯТИГОРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске постановил рассматривать уголовное дело обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Черкесском городском суде.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство постановления заместителя прокурора России об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Сафонова, передав уголовное дело для рассмотрения по существу в Черкесский городской суд КЧР", - сказал судья.

Он отметил, что в качестве суда апелляционной инстанции определен Верховный суд КЧР. Также судья уточнил, что мера пресечения остается без изменения, срок содержания под стражей продлен еще на три месяца.

Расследование дела завершено, Сафонов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). Всего ему инкриминировали 102 эпизода преступной деятельности.

По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими людьми создал и возглавил организованное преступное сообщество. В него вошли сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин, а также местные жители Елена Мельчикова, Евгений Сотников, Алена Сотникова, Владимир Парахин, Виталий Горлов и другие. Целью соучастников было незаконное обогащение путем получения взяток. С 2013 по 2021 год участники преступного сообщества получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.