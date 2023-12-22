В Турции задержали более 300 подозреваемых в сотрудничестве с ИГ

Полиция и жандармерия провели операцию в 32 провинциях Турции при поддержке отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Турецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая, задержаны 304 подозреваемых.

Операция была проведена одновременно в 32 провинциях республики силами полиции и жандармерии при поддержке отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности.

Часть подозреваемых, как указал министр, имеют связи с ИГ, но большинство ведут деятельность внутри этой запрещенной организации. В Анкаре пойманы 39 человек, в Стамбуле - 86. В Измире на западе Турции задержаны 20 подозреваемых, в Анталье - 1.

Министр пообещал, что контртеррористическая деятельность и рейды продолжатся "до нейтрализации последнего террориста".