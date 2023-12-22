Силы ПВО сбили три беспилотника над Калужской областью

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

ТАСС, 22 декабря. Российская система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Дзержинским районом Калужской области.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА", - написал он.

Позже он сообщил о сбитии еще двух БПЛА.

По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил глава региона.

В Минобороны РФ в свою очередь отметили, что два беспилотника были сбиты около 13:50 мск.

В новость были внесены изменения (14:20 мск) - обновлено число БПЛА.