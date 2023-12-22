Суды Москвы вернулись к работе после эвакуации из-за сообщений о минировании

Опасные предметы нигде не обнаружили

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Все московские суды, в которых ранее прошла эвакуация из-за сообщений об угрозах взрывов, вернулись к работе в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Специалисты экстренных служб проверили все суды, в которых проводилась эвакуация. Опасных предметов нигде обнаружено не было. Все учреждения вернулись к работе в обычном режиме", - сообщили ТАСС.

Днем 22 декабря в Басманном, Тверском, Мещанском и Пресненском районных судах была объявлена экстренная эвакуация из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.