В Астрахани установили личности причастных к сообщениям о терактах школьников

В соцсетях 20 декабря распространялась информация о якобы готовящихся терактах в школах региона

АСТРАХАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Астрахани установили личности двух несовершеннолетних - учеников пятого и девятого классов местных школ, возможно причастных к размещению в сети Интернет заведомо ложных сообщений о готовящихся 21 декабря терактах в учебных заведениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Астрахани установлено, что 15-летний ученик девятого класса астраханской школы решил пошутить над одноклассниками и создал в мессенджере общедоступный канал, в котором разместил информацию, создающую у читателей впечатление о реальном приготовлении особо тяжких преступлений в нескольких школах областного центра", - сообщил собеседник агентства.

Также установлена личность ученика пятого класса другой школы, который разместил в своем канале в популярном видеохостинге видеоролики, свидетельствующие о возможных приготовлениях к аналогичным противоправным действиям, уточнили в ведомстве.

20 декабря в соцсетях распространялась информация о якобы готовящихся терактах в астраханских школах. В специально созданном Telegram-канале был приведен список школ и размещены фотографии различного оружия и боеприпасов.

Информация, размещенная несовершеннолетними в интернете, была ложной. Семьи, в которых воспитываются школьники, не состоят на профилактическом учете полиции и иных органов профилактики. Проводится проверка, призванная установить все обстоятельства произошедшего. С детьми, их родителями и педагогами проводятся индивидуальные профилактические мероприятия, пояснили в пресс-службе.