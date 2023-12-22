В ДНР боевика "Азова" приговорили к 20 годам колонии за расстрел беженцев

По версии следствия, Игорь Потапов вместе с сослуживцами, находясь на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе, расстреляли из автоматов и пулеметов четыре гражданских автомобиля с белыми лентами

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) к 20 годам колонии строгого режима за расстрел колонны беженцев в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил 30-летнего оператора - наводчика БТР 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Игоря Потапова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2022 года Потапов вместе с сослуживцами, находясь на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе, расстреляли из автоматов и пулеметов четыре гражданских автомобиля с белыми лентами. В результате обстрела трое мужчин умерли на месте, одному удалось спастись.

Боевик признан виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, в ходе следствия Потапов признал свою вину в инкриминируемых деяниях.