В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Из них троих госпитализировали

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Маршрутное такси и автомобиль Mazda столкнулись на улице Красной в центре Пензы. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В результате происшествия три пассажира автомобиля ГАЗ (молодые люди 2000 и 2002 годов рождения, женщина 1937 года рождения) и водитель автомобиля Mazda-3 получили телесные повреждении и были доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло около 13:50 мск у дома №53. Mazda столкнулась с микроавтобусом ГАЗ, который следовал по маршруту общественного транспорта. От удара микроавтобус перевернулся на бок.