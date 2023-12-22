СК возбудил дело о коррупции в отношении двух сотрудников управления миграции МВД Москвы

Они обвиняются в получении взяток

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столичный СК возбудил дело в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве за получение взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции управления по вопросам миграции столичного главка МВД получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах. Фигурантам предъявлено обвинение.