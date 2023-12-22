СК попросил арестовать за мошенничество гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос"

Следствие просит избрать Евгению Фомичеву меру пресечения до 21 февраля 2024 года включительно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой отправить в СИЗО на два месяца генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, обвиняемого мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомичева Евгения Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие просит избрать обвиняемому меру пресечения до 21 февраля 2024 года включительно", - сказала представитель суда.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в рамках оперативно-разыскных мероприятий следователи задержали в Москве Фомичева и допросили его в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему официально предъявлено обвинение. Деталей уголовного дела в отношении гендиректора крупнейшего российского предприятия в космической отрасли в правоохранительных органах не уточнили.