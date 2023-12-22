На северо-востоке Петербурга произошел пожар в гаражной зоне

Площадь возгорания составила 200 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в гаражной зоне. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"22 декабря в 17:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Шафировский проспект, дом 10 А. Происходит горение гаражей на общей площади 200 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что к ликвидации пожара привлечено 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Помимо комплекса из пяти гаражей, загорелся также ангар размером 10 на 30 м. В 19:48 пожар удалось локализовать.