В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Еще трое пострадали

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе в Новосибирской области. В результате ДТП один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате происшествия водитель автомобиля, мужчина 1962 года рождения погиб, три пассажира легковушки: двое мужчин 1991 [г. р.] и 1995 [г. р.] и женщина 2000 [г. р.] доставлены в районную больницу, характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, водитель грузовика Man двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в направлении Кемерова, по предварительным данным, не выдержав безопасную дистанцию, на 136-м км трассы совершил столкновение с движущимся впереди легковым автомобилем Toyota Rav 4, после удара легковой автомобиль отбросило под встречный грузовой автомобиль Scania.