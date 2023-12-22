В Чувашии в складском помещении произошел пожар

Площадь возгорания составляет 600 кв. м

ЧЕБОКСАРЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар, который произошел в складском помещении с макулатурой на улице Промышленной в Новочебоксарске. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Чувашии.

"Сообщение о пожаре в [крупном складском помещении], расположенном по улице Промышленная Новочебоксарска, поступило в экстренные службы около 19:00 мск. <…> Тушение осложнено наличием в помещении большого количества макулатуры. <…> Площадь возгорания составляет более 600 кв. м", - отмечают в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на месте пожара находится прокурор Новочебоксарска Валерий Гришин. "В ходе организованной проверки будут установлены причины возгорания и ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте лица", - говорится в сообщении.