В Москве на Новорижском шоссе столкнулись 12 машин

Пострадали два человека

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в нескольких ДТП на Новорижском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в результате нескольких ДТП на Новорижском шоссе пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали 12 машин.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.

В новость были внесены изменения (10:56 мск) - меняется источник информации, приводятся данные о пострадавших.