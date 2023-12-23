В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах на юго-востоке Украины.
По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены включились в 09:55 (10:55 мск) в Кировоградской области. Затем в красной зоне оказались Николаевская и Днепропетровская области. Позднее тревога распространилась на Одесскую область.
Оповещение об опасности с воздуха также действует на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.
Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также о серии взрывов в Кропивницком (ранее - Кировоград).
В новость были внесены изменения (11:50 мск) - обновлена информация о зоне действия тревоги.