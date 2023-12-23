В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех регионах на юго-востоке Украины.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены включились в 09:55 (10:55 мск) в Кировоградской области. Затем в красной зоне оказались Николаевская и Днепропетровская области. Позднее тревога распространилась на Одесскую область.

Оповещение об опасности с воздуха также действует на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области.

Во время действия предупреждения украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также о серии взрывов в Кропивницком (ранее - Кировоград).

В новость были внесены изменения (11:50 мск) - обновлена информация о зоне действия тревоги.