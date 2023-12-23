В Москве водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"На Онежской улице 23-летний водитель Ford сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. 10-летний мальчик госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что водитель с места происшествия не скрывался, с ним работают полицейские.