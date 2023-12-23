В Белгородской области трое рабочих получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе

Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Трое рабочих получили ранения в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города Белгорода", - проинформировал глава региона.

По его словам, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести.