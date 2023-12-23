В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, повреждены частный дом, гараж и ЛЭП

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, несколько атак было совершено с помощью беспилотников. В результате повреждены частный дом, гараж и ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три минометных снаряда. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По селу Нехотеевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Валуйском округе, по словам губернатора, под артиллерийский обстрел в пятницу попало село Долгое - установлено шесть прилетов. В селе Двулучном средствами радиоэлектронной борьбы был посажен БПЛА без последующей детонации.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 15 гранатометных выстрелов и один минометный снаряд. В Грайворонском округе 22 декабря в поселке Горьковский двумя дронами-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. "По окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка - 15, по окраине села Заречье-Второе - пять, по окраине хутора Байрак - два минометных снаряда", - проинформировал глава региона.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Теребрено - установлено три прилета. Повреждены гараж одного из частных домовладений и линия электропередачи. Также под обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано четыре прилета.

В Шебекинском округе ВСУ атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, есть повреждения в частном жилом доме. По селу Терезовка и поселку Ленинский было выпущено по два минометных снаряда, по селу Середа - три, по МАПП "Шебекино" - пять, по селу Белянка - один минометный снаряд. "В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.