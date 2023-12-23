В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Николаевской областях

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в двух областях на востоке и юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Позднее тревогу отменили. В Днепропетровской области сирены звучали почти 20 минут, в Николаевской - чуть более часа.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, она продлилась чуть более 40 минут.

В новость внесены изменения (17:53 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.