В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 23 декабря. Один человек погиб, четверо получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем BMW в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция по республике в Telegram-канале.

"Авария произошла сегодня вечером на 5-м км автодороги Уфа - Чишмы. По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем BMW выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с ВАЗ-2115, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате аварии водитель BMW погиб до приезда скорой медицинской помощи, его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Также за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель пассажирского транспорта двигался по маршруту 126, в автобусе находился 21 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточняют, что три пассажира автобуса с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Подробности ДТП уточняются.