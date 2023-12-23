В Курской области в ДТП с тремя автомобилями пострадали пять человек

Авария произошла на 497-м км автодороги Москва - Белгород

ТАСС. 23 декабря. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе Москва - Белгород в Фатежском районе Курской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Примерно в 16:25 [мск] на 497-м км автодороги Москва - Белгород (Фатежский район), по предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств: грузового автомобиля Mercedes под управлением водителя 1983 года рождения, автомобиля УАЗ под управлением водителя 1987 года рождения и автомобиля Nissan под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Nissan и его 63-летний пассажир, а также водитель автомобиля УАЗ и его пассажиры 51 и 35 лет. "Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.