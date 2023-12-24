СМИ: в Никарагуа в ДТП с автобусом погибли 16 человек

Среди жертв аварии шестеро несовершеннолетних, сообщил портал 19digital

ГАВАНА, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус, перевозивший около 70 человек, перевернулся в субботу вблизи муниципалитета Мансера департамента Матагальпа в центральной части Никарагуа. В результате ДТП погибли по меньшей мере 16 человек, сообщил местный новостной портал 19digital.

По его данным, среди погибших шестеро несовершеннолетних. Пострадали более 20 человек, им оказывают медицинскую помощь. Власти ведут расследование причин происшествия. По предварительным данным, причиной опрокидывания автобуса стало столкновение с ограждением моста.