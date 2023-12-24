В Хакасии число пострадавших при обрушении горки увеличилось до 10

Среди пострадавших оказались девять детей

ТАСС, 24 декабря. Число пострадавших при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии увеличилось до 10. Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве здравоохранения. Ранее сообщалось о восьми пострадавших детях и одном взрослом.

"Всего при обрушении горки пострадали 10 человек: 1 взрослый и 9 детей. У пятерых ребят ушибы, у четырех детей переломы", - сообщили в ведомстве. По словам собеседника агентства, сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое детей, еще один ребенок, доставленный в больницу, отпущен домой на амбулаторное лечение.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, около 16:00 (12:00 мск) 23 декабря более 10 детей играли на площади в поселке в районе строительства деревянной горки. Во время катания платформа горки обрушилась, дети упали с трехметровой высоты.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.