На Кубани нарушено энергоснабжение в части сел Туапсинского района из-за непогоды

В муниципалитете повалило 12 деревьев

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено из-за непогоды в нескольких селах Туапсинского района на Кубани, где сильный ветер повалил 12 деревьев. Энергетики занимаются восстановлением подачи электричества, сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

"В ночь с 23 на 24 декабря в результате сильного ветра упали 12 деревьев, что стало причиной отключения электроэнергии в населенных пунктах нашего района. Пока без света частично остаются Сочинская и Говорова в Туапсе. Также частично без света Гойтх, Терзиян, Шепси и Дедеркой. Везде ведутся работы: аварии устранят в течение дня. По Туапсе энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение двух часов", - написал Бойко.

Он уточнил, что отряд спасательной службы Туапсинского района и местные коммунальные службы с ночи распиливают и убирают упавшие деревья. Энергетики возобновили подачу электроэнергии от Мессажая до Красного. Все муниципальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

В Краснодарском крае действует несколько штормовых предупреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями, по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействовали более 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды пострадало 11 крыш домов, повалило более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на 24 декабря погиб один человек.