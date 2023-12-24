На юго-западе Москвы мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает столичный СК.

"45-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Айвазовского в Москве, в ходе конфликта вытолкнул стоявшую у открытой створки окна малознакомую девушку. От чего 22-летняя девушка <...> выпала с высоты пятого этажа", - сказали в главке СК.

Девушка выжила и была госпитализирована. Мужчина задержан, возбуждено дело о покушении на убийство. Следствие в ближайшее время планирует предъявить задержанному обвинение.

Столичная прокуратура взяла ход расследования на контроль.