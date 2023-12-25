В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

В аварии пострадали девять человек

ТАСС, 25 декабря. Уголовное дело возбудили в Тыве после столкновения школьного автобуса и легковой машины на автодороге Кызыл - Эрзин, где пострадали девять человек. Об этом сообщило следственное управление СК России по Республике Тыва.

"Следователем следственного отдела по Кызылу СУ СК по Республике Тыва по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса на автодороге сообщением Кызыл - Эрзин по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Вечером 22 декабря "Газель Next", в которой ехали 17 учащихся одной из общеобразовательных школ Кызыла с учителем, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115, перевозившим 3 человек. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по республике, пострадали девять человек. В медицинское учреждение доставлены пять детей и сопровождающий из школьного автобуса. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с ДТП.