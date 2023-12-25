В Чите сгорел списанный самолет Ту-154, использовавшийся как музей авиации

Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Списанный самолет Ту-154, который был установлен в зоопарке "Радуга" в Чите и использовался как музей авиации Забайкальского края, сгорел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"25 декабря в 15:39 [по местному времени, 09:39 мск] на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка "Радуга" по улице Романовский тракт в Чите. Очаг пожара находится внутри неэксплуатируемого воздушного судна, горит внутренняя обивка. Пожар локализован на площади 70 кв. м. В ликвидации принимают участие 16 огнеборцев и 4 единицы техники", - сообщили в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Возгорание ликвидировано в 16:14 (10:14 мск).

Всего на территории зоопарка расположены два списанных самолета Ту-154. Они были приобретены в 2019 и 2020 годах. В одном самолете работал музей авиации, во втором - авиасимулятор.