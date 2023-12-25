Суд отправил на принудительное лечение жительницу Петербурга по делу о фейках об СВО

Сторона защиты пыталась оспорить результаты психиатрической экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение местную жительницу, которая обвинялась в распространении фейков о действиях российской армии во время специальной военной операции на Украине. В городе это первое подобное решение по делу с квалификацией по ст. 207.3 УК РФ, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес постановление об освобождении Виктории Петровой от уголовной ответственности по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) с применением принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - сказала представитель пресс-службы.

Петрову заключили под стражу в мае 2022 года, своей вины она не признала. По информации местных СМИ, петербурженку обвиняли в том, что в марте того же года на своей странице в соцсети она сделала несколько репостов видеороликов с информацией об СВО, которая была недостоверной и противоречила данным официальных источников, а также разместила собственную публикацию на ту же тему. На этапе следствия провели психиатрическую экспертизу, которая признала фигурантку невменяемой. Сторона защиты пыталась оспорить результаты медицинского исследования, тем не менее суд учел их в своем решении.