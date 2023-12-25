В Белгородской области из-за обстрела ВСУ ранены двое мужчин

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Марьино Шебекинского городского округа, ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших - у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.

Гладков добавил, что врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.