Суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого в убийстве двух девушек в центре Москвы

В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича сроком до 24 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в убийстве двух девушек в центре Москвы поступило в Пресненский суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В адрес суда поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 24 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства.

В ночное время 23 декабря 37-летний мужчина в квартире жилого дома в Мукомольном проезде в Москве в ходе ссоры ранил ножом 25-летнюю девушку. От полученных ран она умерла. Мужчина нанес себе ножом ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Позже у следователей появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы. Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемый забронировал гостиничный номер через интернет. В нем он ножом убил девушку.