Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в центре Москвы

Обвиняемый будет содержаться под стражей до 24 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в убийстве двух девушек в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что обвиняемый будет содержаться под стражей до 24 февраля 2024 года.

В ночное время 23 декабря 37-летний мужчина в квартире жилого дома в Мукомольном проезде в Москве в ходе ссоры ранил ножом 25-летнюю девушку. От полученных ран она умерла. Мужчина нанес себе ножом ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Позже у следователей появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы. Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемый забронировал гостиничный номер через интернет. В нем он убил девушку, нанеся ей ножевые ранения.