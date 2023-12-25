В ЛНР планируют полностью восстановить подачу электричества до 30 декабря

Обесточенными остаются 17 соцобъектов

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Энергетики планируют до 30 декабря полностью восстановить подачу электроэнергии абонентам в Луганской Народной Республике (ЛНР), приостановленную в результате непогоды. Об этом сообщил глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош.

"С 11 декабря было зафиксировано более 445 тыс. отключений абонентов. Специалистами Республиканской сетевой компании проведена огромная работа по восстановлению электроснабжения. По состоянию на 25 декабря обесточено менее 17 тыс. абонентов. <…> Мы делаем все возможное, чтобы завершить восстановление [подачи электроэнергии] до 30 декабря", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ярош рассказал, что обесточенными остаются 17 соцобъектов: 9 школ и 8 детсадов. Больше всего обесточенных абонентов - в Краснодонском, Свердловском, Антрацитовском, Ровеньковском и Краснолучском районах.

По его словам, совместно с энергетиками республики над восстановлением электроснабжения в регионе работают 12 бригад Россетей. Росгвардия выделила для работ на линиях электропередачи пять единиц гусеничной техники.

Ледяные дожди и шквалистый ветер начались в ЛНР 9 декабря и стали причиной образования гололедицы, перебоев в работе мобильной связи, подаче электричества, воды и газа.