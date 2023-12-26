Троих жителей Петропавловска-Камчатского осудили за хищение бюджетных средств

Злоумышленникам удалось легализовать около 7 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Трое жителей Петропавловска-Камчатского приговорены к лишению свободы и штрафам за коррупционные преступления при выполнении муниципального контракта по охране аварийных домов, сообщает управление СК России по региону.

"Собранные следственным управлением СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора троим жителям краевого центра, совершившим коррупционные преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев и пять лет три месяца соответственно, с отбыванием наказания в колонии общего режима, женщине - сроком на четыре года, с отсрочкой исполнения приговора до достижения 14 лет ребенку, а также штрафы в размере 500 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что двое жителей столицы Камчатки зарегистрировали частное охранное предприятие, предоставив в налоговый орган сведения о фиктивном руководителе. После этого мужчины и сотрудница администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключили муниципальные контракты на охрану аварийных жилых домов в Петропавловске-Камчатском. Фактически охраной они не занимались, однако предоставляли в администрацию округа фальшивые документы о выполненных работах. С помощью такой схемы они похитили бюджетных средств в особо крупном размере. При этом им удалось легализовать около 7 млн рублей.